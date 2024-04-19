  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Mart ayında 105 bin 394 konut satıldı

Mart ayında 105 bin 394 konut satıldı

HABER MERKEZİ
Mart ayında 105 bin 394 konut satıldı
Türkiye'de mart ayında konut satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Toplam 105 bin 394 konut satışı gerçekleşirken en çok konut İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti. Yabancılara 1778 konut satışı gerçekleştirilirken; en çok Rusya Federasyonu vatandaşları konut satın aldı. TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yurt genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 1,7 oldu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA