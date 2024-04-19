“Turizmde hedefimiz dünyada ilk 3’e girmek”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm hedefiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Turist sayısı olarak 4'üncü sıraya yükseldik. Hedefimiz de dünyada ilk 3'e girmek. Çok hızlı bir şekilde regülasyonlar yapıyoruz. Ülkemizi 60 milyon- 100 milyon bandında turist alan ülkeler seviyesine getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görev ve sorumlulukların düzenlendiği 6326 sayılı kanun maddelerinde düzenleme yapıldı. Ersoy, "Hedefimiz de dünyada ilk 3'e girmek. Dünyada ilk 5'e, 6'ya, 7'ye giren ülkeler sıralamasındaki kurallar ki bunlar genelde Batılı ülkeler oluyor, onlarla aynı seviyeye kurallarımızı getirmeye çalışıyoruz. Çok hızlı bir şekilde de regülasyonlar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.