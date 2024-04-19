Türkiye Şeker Fabrikaları 390 işçi alacak! İşte başvuru şartları...

Türkiye Şeker Fabrikaları Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 390 Sürekli İşçi alımı yapılacak. Peki personel alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar...