Türkiye Şeker Fabrikaları 390 işçi alacak! İşte başvuru şartları...

Türkiye Şeker Fabrikaları Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 390 Sürekli İşçi alımı yapılacak. Peki personel alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar...
HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI OLACAK?
80 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 65 elektrik teknisyeni, 51 endüstriyel otomasyon teknisyeni, 40 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 33 makine bakım onarım teknisyeni, 31 bilgisayarlı makine teknisyeni, 31 metal teknolojisi teknisyeni, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3 torna-freze ve CNC işçisi, 3 döküm teknisyeni, 3 vinç operatörü, 1 kalite kontrol işçisi, 1 kimya teknisyeni, 1 makine-montaj işçisi ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
TÜRKŞEKER 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 390 sürekli işçi alımına ilişkin ilan şartları 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında http://iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.