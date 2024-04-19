Türkiye ve Bulgaristan arasında ikinci demir yolu kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan ile artan demir yolu potansiyelini dikkate alarak, ikinci bir demir yolu geçiş noktası kurulması konusunda mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti. 2053 vizyonu doğrultusunda, Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu arasında artan ticarete daha fazla ulaşım altyapısı sağlamayı ve ulaştırma bağlantısallığını artırmayı hedeflediklerini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Gerek Asya'dan gerekse Orta Doğu'dan gelecek yüklerin akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında, Marmaray'dan sonra ikinci demir yolu bağlantısını tesis ediyoruz. Bu kapsamda Gebze- Yavuz Sultan Selim Köprüsüİstanbul Havalimanı-Çatalca Demiryolu Projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Buna ilave olarak Halkalı- Kapıkule Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi tamamlandığında İstanbul ile Türkiye- Bulgaristan sınırı arasında yüksek hızlı tren işletmeciliğine başlanacaktır" diye konuştu.

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ ARTACAK

Bakan Uraloğlu şöyle söyledi: "Bu ikinci demir yolu hattı ile doğu-batı yönlü yük taşıma kapasitesi artacak ve Orta Koridor'un demir yolu potansiyeline önemli ölçüde katkıda bulunacaktır." Orta Koridor'da ticaret ve lojistik potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmek için kararlı eylemlerin şart olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, bu çalışmanın, atılması gereken adımları önceliklendirmeye ışık tutacak nitelikte olduğunu söyledi.