Yabancı öğrenciler hak kaybı yaşatmıyor

YÖK, Türkiye'deki yabancı öğrencilerin kayıtkabul işlemlerinin hiçbir Türk vatandaşı öğrenci için hak kaybına yol açmadığını ve yabancı öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'inin kendi imkanlarıyla okuyup, memleketlerine geri döndüğünü açıkladı. YÖK tarafından Türkiye'deki uluslararası öğrencilere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Son günlerde Türkiye'deki uluslararası öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını töhmet altında bırakan mesnetsiz bazı ifade ve paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, Türkiye'nin; uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasında olduğuna da dikkat çekildi.