Egepol Hastaneleri’nden teknoloji ve insan kaynağına yatırım

Sektörde 15'inci yılını geride bırakan Egepol Hastaneleri, teknoloji ve insan kaynağına yatırımlarıyla binlerce hastayı sağlığına kavuşturdu. Nasır Group Yönetim Kurulu Başkanı Necip Nasır, Nisan 2009'da sağlık alanına ilk adımı atttıkları Egepol Hastanesi'nin yanı sıra; bugün Egepol Cerrahi ve Egepol International Hastaneleri ile İzmir, Ege yurt dışından gelen hastalara kaliteli sağlık hizmetleri sunduklarını söyledi. Sürekli yatırım ilkesiyle sektörde büyüdüklerini kaydeden Nasır, hastanelerin yurt içi ve yurt dışında binlerce hastaya şifa olduğunu vurgulayarak, yaklaşık bin çalışanla Türkiye'nin sağlık sektörüne önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

ÜLKEMİZE KATKI SUNUYORUZ

Necip Nasır şöyle devam etti: "Egepol Hastaneleri olarak toplum sağlığını korumak için İzmir ve Türkiye'ye katma değer katma misyonunu ön plana aldık. Ayrıca, sağlık turizmine de odaklanarak Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen hastalara obezite, saç ekimi, diş, plastik cerrahi ve ortopedi gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Bunun için gerek teknolojik alt yapıyı gerekse de deneyimli hekim kadrosuyla insan kaynağımızı da güçlendirdik. Başarımızın sırrı uyumlu ekip çalışmasından kaynaklanıyor." Ülkeye katma değer ve istihdam sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Nasır, hizmet kalitesini artırmak ve daha iyisini sunmak için yatırımları sürdüreceklerini dile getirdi.