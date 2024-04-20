Fahiş fiyatlara boykotlu isyan

Fahiş fiyatlı restoranları boykot etmek isteyen vatandaşların tam destek verdiği çağrı, kısa sürede ses getirdi. Yemek fiyatlarının artmasına ve porsiyonların küçülmesine tepki gösteren vatandaşlar iki gün boyunca kafe ve restoranlara gitmeyecek. Semt ve restorana göre ücretlerde yaşanan tutarsızlık da aynı şehirde 160 liraya da 25 liraya da çorba satılmasına neden oluyor.

'ABARTILI VE GÖZE BATIYOR'

Michelin Rehberi'ne giren Adil Müftüoğlu Lokantası'nın işletmecisi Alpay Okyay da bu boykota destek verdiğini, bazı işletmelerin haksız yere para kazanmaya çalıştığını belirtti. Okyay, "Bazı arkadaşların uyguladığı fahiş fiyatlar çok abartılı ve göze batıyor. Çaya veya kahveye bile para yazıyorlar. Su 50 TL'ye, soda 60 TL'ye satılıyor. Sosyal medyadan fiyatlara tepki gösterenlerden biri de benim. Kemeraltı'nda kuru fasulyeye 160 TL gibi korkunç bir rakam ödeyen biri olarak, bu nasıl vicdansızlık demekten başka bir çıkışım olmadı" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET ETMENİN 3 YOLU VAR

Yiyecek sektöründeki fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşlar bu hafta sonu boykot kampanyası başlatırken, bu durumla mücadele için yine vatandaşların şikayette bulunması büyük önem taşıyor. Ticaret Bakanlığı bu kapsamda vatandaşlara üç şikayet yolu sunuyor. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" formunu doldurarak şikayetlerini bakanlığa iletebilecekleri gibi yine Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak şikayet oluşturabiliyorlar. Ayrıca CİMER üzerinden de fahiş fiyat şikayeti yapılabilir.