  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Fahiş fiyatlara boykotlu isyan

Fahiş fiyatlara boykotlu isyan

Yiyecek sektöründeki fahiş fiyat artışına karşı vatandaşlar boykot kampanyası başlattı. Tüm Türkiye’de yayılan boykot hareketinde vatandaşlar, bu hafta sonu restoran ve kafelere gitmeyecek. Adil Müftüoğlu Lokantası'nın 3. kuşak işletmecisi Alpay Okyay, "Çaya, kahveye bile para yazmaya başlayan esnaf arkadaşlarımız var. Fahiş ve abartılı fiyatlara ben de karşıyım" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL
Fahiş fiyatlara boykotlu isyan

Fahiş fiyatlı restoranları boykot etmek isteyen vatandaşların tam destek verdiği çağrı, kısa sürede ses getirdi. Yemek fiyatlarının artmasına ve porsiyonların küçülmesine tepki gösteren vatandaşlar iki gün boyunca kafe ve restoranlara gitmeyecek. Semt ve restorana göre ücretlerde yaşanan tutarsızlık da aynı şehirde 160 liraya da 25 liraya da çorba satılmasına neden oluyor.

'ABARTILI VE GÖZE BATIYOR'

Michelin Rehberi'ne giren Adil Müftüoğlu Lokantası'nın işletmecisi Alpay Okyay da bu boykota destek verdiğini, bazı işletmelerin haksız yere para kazanmaya çalıştığını belirtti. Okyay, "Bazı arkadaşların uyguladığı fahiş fiyatlar çok abartılı ve göze batıyor. Çaya veya kahveye bile para yazıyorlar. Su 50 TL'ye, soda 60 TL'ye satılıyor. Sosyal medyadan fiyatlara tepki gösterenlerden biri de benim. Kemeraltı'nda kuru fasulyeye 160 TL gibi korkunç bir rakam ödeyen biri olarak, bu nasıl vicdansızlık demekten başka bir çıkışım olmadı" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET ETMENİN 3 YOLU VAR

Yiyecek sektöründeki fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşlar bu hafta sonu boykot kampanyası başlatırken, bu durumla mücadele için yine vatandaşların şikayette bulunması büyük önem taşıyor. Ticaret Bakanlığı bu kapsamda vatandaşlara üç şikayet yolu sunuyor. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" formunu doldurarak şikayetlerini bakanlığa iletebilecekleri gibi yine Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak şikayet oluşturabiliyorlar. Ayrıca CİMER üzerinden de fahiş fiyat şikayeti yapılabilir.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA