İZDO Türk Sanat Müziği Korosu’ndan unutulmaz konser

İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) tarafından 2011 yılında kurulan Klasik Türk Sanat Müziği korosu Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre salonunda muhteşem bir konsere imza attı.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Şef Mustafa Kırışman yönetimi ve Emine Akgün'ün sunumuyla gerçekleşen konsere ilgi yoğun oldu. İzmir Diş Hekimleri Odası üyesi diş hekimleri ve ailelerinin izleyici olarak katıldığı konser iki bölümden oluştu. Klasik Türk Sanat Müziğinin hafızalara kazınan unutulmaz eserlerini seslendiren İzmir Diş Hekimleri Odası Türk Sanat Müziği Korosu dinleyenlerin büyük beğenisini topladı. Konser sonunda adeta alkış tufanı yaşanan gecede İZDO yönetim kurulu üyeleri sahneye çıkarak koroyu gösterdikleri başarılı performanstan ötürü kutlayarak şef Mustafa Kırışman'a çiçek takdim etti. Koronun gece boyunca seslendirdiği şarkılar dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.