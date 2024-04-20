Konut yatırımcısı yurt dışını tercih ediyor

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) Kurucusu Hasan Can Çalgır, Türkiye'de giderek artan konut fiyatları nedeniyle yatırımcıların gözünü yurt dışındaki alternatiflere çevirdiğini söyledi. Türkiye'nin büyük kentlerindeki bir dairenin bedeliyle, Londra ya da Miami'de konut almanın mümkün olduğunu belirten Çalgır, yatırımcıların yüksek kira getirisi nedeniyle de yurt dışını tercih ettiklerini söyledi. Hasan Can Çalgır, "İnsanların en temel ihtiyaçlarının başında barınma geliyor. Barınmanın karşılığı olan gayrimenkuller de hiçbir şekilde lüks sayılmamalıdır aslında. Bu bir ihtiyaçtır; ama ne yazık ki ülkemizde artık konut almak lüks oldu.

GÜÇLÜ HİZMET AĞLARI

İzmir başta olmak üzere ülkemizdeki birçok kentte TOKİ'nin ürettiği konutların fiyatları bile çok yüksek. Bunun ana nedeni inşaat malzemelerindeki maliyet artışı. Fiyatların Türkiye'ye yakın olmasından dolayı daha kolay satın alınabilen ve kira getirisi de yüksek olan Kuzey Kıbrıs, Karadağ ve Kuzey Avrupa ülkelerine talep de giderek artıyor" dedi. GHO olarak güçlendirdikleri hizmet altyapısıyla 2024 yılında yeni ofislerle büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Hasan Can Çalgır, Ege Bölgesi ağırlıklı olmak üzere; yeni ofislerle hizmet ağlarını güçlendireceklerini belirtti.