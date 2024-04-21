Ender Yorgancılar’dan sağlık turizmi önerisi

İZMİR'İN, turizmin şekilleneceği bölgenin tanımlanması sorunu olduğuna vurgu yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, "Bence sağlık turizmi, İzmir için en doğru olanı. İnciraltı, bunun için en doğru yer. Ayrıca, Çeşme Turizm Projesi içinde yer alan golf kısmına sıcak bakılmadı. Oysa golf, Çeşme'de turizmi 12 aya çıkarırdı" dedi. Yorgancılar, İzmir'in turizm potansiyeliyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ender Yorgancılar, "Sağlık turizmi için en ideal yer İnciraltı. 18 uygulama planının yapılıp bir an önce İnciraltı'nın yeni yüzünün ortaya çıkması lazım. İzmir'in 7 çıkış kapısı var. Sadece o çıkışta, yani Balçova, Narlıdere, Çeşme çıkışında sanayi yok. Hak sahiplerinin de haklarını koruyarak oraya İzmir'e yakışır tesisler kurmak lazım" dedi.