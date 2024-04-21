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Haberler Ekonomi Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira para cezası

Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira para cezası

HABER MERKEZİ
Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira para cezası
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 496 tesise toplam 110 milyon lira idari para cezası kesildi. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile 773 sanayi bacasındaki kirletici parametreler 7 gün 24 saat izleniyor ve aykırı durumda olanlara hemen müdahale ediliyor. Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı olarak emisyon verdiği tespit edilen tesislere, bu kapsamda, 110 milyon lira idari para cezası uygulandı, 86 tesis için ise faaliyet durdurma kararı verildi.
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