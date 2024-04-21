İthalatçılarla yeni işbirliklerine imza

EGE Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak organize ettiği Doğal Taş Alım Heyeti'nde 500'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Marble Alım Heyeti Organizasyonumuza katılan 17 ülkeye Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Kore, İspanya, İtalya, Katar, Kuveyt, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan'a 2023 yılında yaklaşık 400 milyon dolar doğal taş ihracatı gerçekleştirdik" diye konuştu.