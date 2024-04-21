İzmir’de 23 Nisan’da toplu ulaşım ücretsiz mi?

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. "İzmir'in Dört Bir Yanında Şenlik Var" temasıyla 30 gün boyunca 30 ilçede düzenlenecek "Gezici Çocuk Şenlikleri" ile çocuklar pandomin, sihirbaz gösterileri, konserler, dans ve tiyatro gösterileriyle bayramın tadını doyasıya çıkaracak. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmetleri (İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT, TRAMVAY) 23 Nisan Salı günü ücretsiz hizmet verecek. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak ağırlayacak.