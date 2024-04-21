Kurbanlık telaşı erken başladı

KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı. Buldan ilçesi Türlübey mahallesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Murat Taşkıner, bu yıl hayvan üretiminde büyük zorluklar yaşadıklarını dile getirerek "Müşterilerimiz geliyor. Yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getiriyorlar. Ancak bizim de girdi maliyetlerimiz oldukça yükseldi. Hayvan yetiştiriciliği gerçekten çok zor. Koyun ve keçi kurbanlıklarımız 15 bin ila 25 bin TL arasında" dedi.