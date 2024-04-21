Küresel piyasaların gözü FED’de

KÜRESEL piyasalarda, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankasının (FED) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle bu hafta karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı. Enflasyonla mücadele kapsamında FED'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretleri halihazırda varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oluyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişeler arttı. Para piyasalarında Powell sonrası, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 16, temmuzda yüzde 41, eylülde ise yüzde 65 ile fiyatlanıyor.