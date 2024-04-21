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Haberler Ekonomi Kuzugöbeği mantarı 2 bin TL’ye satıldı

Kuzugöbeği mantarı 2 bin TL’ye satıldı

ERDOĞAN CANKUŞ
Kuzugöbeği mantarı 2 bin TL’ye satıldı
Muğla Fethiye'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde Kuzugöbeği mantarının kilosu bin 500 TL'den satışa sunuldu. Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi. Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken, dastar ve hediyelik eşya stantları kuruldu. Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu "Dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Mahalle sakinleri ormandan topladıkları taze kuzugöbeği mantarı ise kilosu bin 500-2000 TL, kurutulmuşu ise 8 bin ila 10 bin TL arasında satıldı.
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