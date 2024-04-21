Merkez Bankası açıkladı: Altın rezervi yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervlerini açıkladı. Belli aralıklarla yayınlanan verilere göre TCMB'nin toplam rezervleri 123 milyar 126 milyon dolardan, 126 milyar 871 milyon dolara çıktı. Brüt rezervler de 1 milyar 445 dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi.

ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Altının da rekor yükselişe geçtiği aylarda rezerv verileri de açıklandı. Yapılan araştırmalarla birlikte Merkez Bankası'nın rezervleri yükselirken aynı dönemde altın rezervleri de artamaya devam etti. Rezerv, 2 milyar 300 milyon dolar yükselerek 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara geldi. Bir önceki hafta 15 milyar 455 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 294 milyon dolar artarak 19 milyar 749 milyon dolara çıktı.