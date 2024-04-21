Ticaret Bakanı Bolat: Ülkemizi ileri taşıyacağız

HİZMET İhracatçıları Birliği, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Toplantının açış konuşması yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Hizmet ihracatı özellikle son yıllarda küresel anlamda hızlı bir büyüme kaydetmekte ve ürettiği ekonomik değer bakımından ülke ekonomilerinde hayatî bir yer tutmaktadır. Dünya ticaretindeki yeri gün geçtikçe artan hizmetler sektörü, bugün küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50'sini oluşturmaktadır. Bizler de ülkemizi bu yarışta en ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Hizmet İhracatçılar Birliği Başkanı Şekib Avdagiç ise "Hizmet ihracatçıları 18,2 milyon çalışan ile toplam istihdamın yüzde 57,7'sini toplam GSYH'nin ise yüzde 56'sını tek başına karşılıyor. Hedefimiz, ülkemizin ve hizmet ihracatımızın markalaşması" ifadelerini kullandı.