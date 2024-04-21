Türk tatilcilere ‘Miçotakis’ sürprizi

BALIKESİR Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında feribot işleten bir firmanın sahibi, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi ve Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Ali Jale, Midilli Limanı'nda bir sürprizle karşılaştı. Ayvalık'tan, Midilli'ye giden feribotlardan inen Türk tatilcileri iskelede karşılayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, suyun öte yanından gelen misafirlerini memnuniyetle karşıladı. Miçotakis, adanın limanına yanaşan "Eşref Jale" gemisinden inen Türk turistleri karşılayarak bir süre sohbet etti. Miçotakis, "kapıda vize" uygulamasına nisan ayı sonunda 5 ada daha ekleneceğini duyurarak, "Bu uygulama, Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşmanın somut bir sonucudur" dedi.

Ayvalık- Midilli arasındaki bağı güçlendirerek halklar arasında bir nevi iyi niyet elçisi olacaklarını dile getiren Ali Jale, "Biz Venizelos'un Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesini benimsemiş insanlarız" sözleriyle duygularını dile getirdi.