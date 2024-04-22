Boykot çağrısı ses getirdi

Yükselen enflasyonla birlikte kafe ve restoranlarda fahiş fiyat artışları yaşandı. Bu durumdan şikayetçi olan ve artık önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, #fahisyemegeboykot etiketiyle eylem başlattı. Hafta sonu bu iş yerlerine gitmeme kararı alan vatandaşlar, 'Eğer bu durum önlenemezse boykotlar devam edecek' uyarısı verdi. Cumartesi günü başlayan boykot; İzmir, İstanbul ve Ankara'da kısmi karşılık bulurken Aydın'da masaların boş kalmasını sağladı.

'YANSIMASINI GÖRDÜK'

Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyat sebebiyle sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan vatandaşlar hafta sonu kafe ve restoranlara gitmeme kararı aldı. Boykot furyasına Aydınlı vatandaşlar da dahil oldu. Normalde dolu olan kafeler boş kaldı. Aydın'da bir kafede işletme müdürü olan Oktay Yeşil, boykotu değerlendirdi. Yeşil, "Bu boykotun yansımalarını biz de bugün gördük" dedi. Bir işletme müdürü olarak fahiş fiyatlardan dolayı yapılan bu boykotu desteklediğini söyleyen Yeşil, "Dolar ve Euro bazında geldiği için kahveler ister istemez hesaplara da yansıyor. Bu yönde bir iyileştirme yapılması lazım. Bir işletme müdürü olarak ben bu boykotu desteklerim" ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR BİZE BAĞLI DEĞİL"

Yüksek fiyatlardan işletme olarak onların da etkilendiğini söyleyen Oktay Yeşil, "Fiyatları maalesef biz belirlemiyoruz. Toptancılar ellerine gelen malı kendi kârlarını üstüne koyarak bizlere veriyor. Bizler de işletmeyi ayakta tutabilecek şekilde kâr gütmeye çalışıyoruz" dedi. Yapılan boykotun fiyatlar konusunda bir yararı olamayacağını dile getiren Yeşil, "Bir kahve 100-120 TL'den başlıyor. öğrenci şehri burası, öğrencinin de bütçesi belli. Boykot ses getirebilir ancak fiyatlara bir etkisi olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.