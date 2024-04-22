Kuşadası’nda kruvaziyer bereketi

Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi, hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Akdeniz'in en önemli limanlarından birine sahip olan kent, Ocak ayından bu yana günde 4-5 yolcu gemisi birden ağırlıyor. Mavi bayraklı plajlara ve eşsiz bir doğaya sahip olan kente kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistler, liman girişinde halk oyunları gösterileriyle karşılanıyor. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştiği Akdeniz'de, Kuşadası'nı 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 625 kruvaziyerle 1 milyonun üzerinde yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.

ESNAF BU SENE DAHA MUTLU

Kuşadası'nın 2024 yılı kruvaziyer turizmine iyi bir başlangıç yapması, kentin turistik çarşı esnafının da yüzünü güldürdü. Grand Bazaar'da deri ürünleri satışı yapan Burak Nart, "Ocak ayından itibaren yeni sezon için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Bu sezondan esnaf olarak çok umutluyuz" dedi. Orient Bazaar'da tekstil dükkanı bulunan Okan Doğukan Akdil ise "Bu yıl kruvaziyer turizminde Kuşadası için çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunların başında gemi sayısındaki artış geliyor. Ayrıca 2024 yılı sezonu geçen yıla nazaran daha erken başladı. Kuşadası'na yolcu kapasitesi açısından da daha büyük kruvaziyer gemilerinin demirleyecek olması çok sevindirici bir gelişme" diye konuştu.