Orman yangınlarına yapay zeka müdahalesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yapay zekayla çalışan akıllı kulelerimiz var ve bunu geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu akıllı kulelerimiz 7 gün 24 saat bulundukları sahayı tarıyor ve herhangi bir şekilde sensörlere takılan ısı farklılıklarını merkeze bildirerek, arkadaşlarımızın aksiyon almasını sağlıyor" dedi. Yangınlara müdahale için 105 helikopter, 26 uçak, 5 bin kara aracı ve 14 insansız hava aracı olduğunu anlatan Yumaklı, "Bunun altını çizmek gerekir, dünyada orman yangınlarında insansız hava aracını kullanan iki ülkeden biriyiz. 25 bin orman kahramanımız var. Onlar gözlerini kırpmadan alevlerin arasına dalarlar. 120 binin üzerinde gönüllümüz var. Her şeyden daha önemlisi bizlere bu mücadelemize destek veren vatandaşlarımız var" diye konuştu.