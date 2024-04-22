Otomotiv sektöründe en çok ihracat Birleşik Krallık’a

Türkiye'nin ocak-mart döneminde hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatında ana pazar Birleşik Krallık oldu. Otomotiv endüstrisi yılın ilk çeyreğinde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artışla 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık ürün ihraç etti. Bu rakamın yüzde 18,7'sini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,72 artarak 1 milyar 286 milyon 159 bin dolardan 1 milyar 706 milyon 965 bin dolara çıktı. Sektörün bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke ise Birleşik Krallık oldu. Geçen yıl ocak-mart döneminde 291 milyon 119 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı yapılan Birleşik Krallık'a, bu yılın aynı aylarında yüzde 49 artışla 433 milyon 517 bin dolarlık ihracat yapıldı.