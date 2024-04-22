Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödül yağdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatınca (ISSA), "İyi Uygulama Ödülleri" kapsamında 10 ödüle layık bulunduğunu duyurdu. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin 22 yılda yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm hamlesinin en başarılı alanlarından biri olan SGK'nin, örnek olmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan kurumun, ISSA İyi Uygulama Ödülleri kapsamında, 7'si liyakat ve 3'ü de iyi uygulama tasdik ödülü olmak üzere 10 ödüle layık görüldüğünü söyledi.