Uzaktan tedavi artık ‘geri ödeme’ kapsamında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı'nın temellerini daha önce attığı "uzaktan tedavi"nin yaygınlaşması amacıyla bu uygulamasının kaynaklanan ödemeleri "geri ödeme" kapsamına aldı. Bu arada afetzedelere uygulanan 30 saatlik fizik tedavi süresi arttırıldı ve 30 saat daha tedavi verilmesi sağlandı. Diş hekimliği bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri hastaneleri 3. basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları kapsamına alındı. Bu kapsamda hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle vatandaşa uygulanacak katılım payı tutarı ise 8 TL olarak belirlendi. Resmi sağlık hizmeti sunucularında yüzde 40 ve üzeri engelli kişiler ve hafif düzeyde ve üstü özel gereksinimi var olan çocuk hastalarda genel anestezi veya sedo analjezi altında verilen diş tedavileri bedelleri iki katına çıkarılacak. Solunum bozukluklarına ilişkin hastalıklarda ev tipi mekanik ventilatör için de 42 bin TL SGK tarafından karşılanacak.