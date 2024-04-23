Bakanlıktan, “yerel yatırımcı” açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in ABD'deki açıklamaları üzerinden ortaya atılan iddialara tepki göstererek, "Ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade (locals) üzerinden Bakanımız Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez." ifadesini kullandı. Bakanlık, sosyal medya hesabından, Şimşek'in ABD'de bir panelde ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesini kullanmasıyla ilgili açıklamasında "Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir" denildi.