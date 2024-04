Bölgenin yıldızı: Halk Ege Et

SON günlerde ekonomide yaşanan gelişmeler en temel protein kaynağı olan etin de fiyatının yükselmesine sebep oldu. Birçok sektörde olduğu gibi hayvancılıkta da gider kalemlerinin yüksekliği bu sektörün gelişmesinin önünü kapatıyor. Et fiyatlarının artmasında gider kalemleri kadar üretici ile kasabın arasında yer alan aracılar da rol oynuyor. Türkiye'de birçok sektörde doğrudan üreticiden tüketiciye modeller de uygulanıyor.

YÜZDE 20 İNDİRİM

ARACILARIN aradan çıkarıldığı modellerde aracıların kazancı üreticiye kalırken tüketici de bundan büyük fayda sağlıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Halk Ege Et'in uyguladığı model de Türkiye'ye örnek modellerden. Yerli üretimini önünü açan Halk Ege Et ile çalışan üreticiler de güvenle sofrasına et koyabilen tüketiciler de mutlu. Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan ve yapılan yatırımlarla bir marka haline gelen Halk Ege Et, uygulanan politikalarla hem üretici hem de tüketici memnuniyetini artırarak örnek bir yerel kalkınma modeline dönüştü. Halk Ege Et, Aydın genelinde ve İzmir'deki 14 şubesiyle vatandaşları sağlıklı, ekonomik, kaliteli ve güvenilir yerli etle buluşturuyor.

HEM canlı hayvan alımında hem de satış süreçlerinde aracıları ortadan kaldıran Halk Ege Et, üreticiden hayvanını ederinde alıyor, böylelikle üreticilere ciddi bir destek sağlanıyor. HER yıl yüzlerce Aydınlı üreticinin hayvanı değerlendirilirken, tüketiciler de sofralarına sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünleri koyabiliyor. Diğer taraftan Halk Ege Et, asgari geçim şartlarının çok altında bir yaşam sürmek zorunda kalan emekli vatandaşlar için et ve süt ürünlerinde yüzde 20 sağlıyor. Çocukların yeterli besine ulaşabilmesi için de Halk Ege Et marketlerinde "AnneÇocuk Kartı" ile süt ve süt ürünlerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.