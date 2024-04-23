Dünyanın kekik ihtiyacı Denizli’den karşılanıyor

KEKİK denilince akla gelen ilk ve tek ülke olan Türkiye, tüm dünyanın kekik ihtiyacının yüzde 89.6'sını karşılıyor. Kekik ekim alanlarının yüzde 91,2'sine sahip olan Denizli, üretimin de tamamına yakın bir bölümünü tedarik ediyor. Dünyanın kekik ihtiyacının Denizli'den karşılandığını belirten Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "Ülkemiz birçok kekik türünün gen merkezi ve anavatanı konumundadır.

Kekik üretiminin ihracattaki önemine işaret eden Çınar, "Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kekik, ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler dış ticareti içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Dünyada kekik dış ticaret hacmi doğadan toplananlarla birlikte 25 bin ton civarındadır. Bunun yaklaşık yüzde 70-75'i ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. 2023 yılında 16.966 ton kekik ve 68,5 ton kekik yağı ihracatından 55,2 milyon $ gelir elde edilmiştir. Bu verilere göre Dünya kekik üretimi ve ticaretinde Denizli ayrı bir yere sahiptir. İlimizde üretilen kekikler başta ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilmektedir" diye konuştu.