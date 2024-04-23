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Haberler Ekonomi Muğla’da işveren ile iş arayan buluşuyor

Muğla’da işveren ile iş arayan buluşuyor

OSMAN AKÇA
Muğla’da işveren ile iş arayan buluşuyor
MUĞLA İŞKUR tarafından 24 ve 25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanları ve işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek. Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak fuara Muğla ilinde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağlayacak. İş arayan ve işverenlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan Sanal İstihdam Fuarı'nda iş arayan vatandaşlar, "sanalistihdamfuari. iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi alabilecek ve firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebilecek. İşverenlerle internet üzerinden iş görüşmeleri gibi tüm hizmetler tamamen ücretsiz olarak sunulacak.
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