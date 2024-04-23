Patiswiss CEO’su Tunaoğlu istifa etti

PATİSWİSS CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, markayı krize sürükleyen gelişmelerin ardından istifa ettiğini açıkladı. Patiswiss markasının ürettiği çikolatanın küflü çıktığına dair paylaşım yapan bir tüketiciye Tunaoğlu'nun sosyal medyada verdiği yanıt tepki çekmişti. Tepkilerin büyümesinin ardından Tunaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum" ifadelerini kullandı.