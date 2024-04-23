Ramazan Bayramı tatilinde gümrük kapılarından 838 bin yolcu giriş-çıkış yaptı

Ramazan Bayramı tatilinde sınır kapılarında giriş-çıkış yapmak isteyenlerin işlemlerinin hızlı ve konforlu şekilde tamamlanması için gümrük personeliyle yoğun mesai yapıldı.

Sınır kapılarından 6-14 Nisan tarihlerinde 121 bin 395 araç, 416 bin 800 yolcu ülkeye giriş yaparken, 117 bin 375 araç ve 420 bin 780 yolcu ülkeden çıktı. Böylece söz konusu dönemde 238 bin 770 araç, 837 bin 580 yolcu giriş-çıkışı meydana geldi.

EN FAZLA YOĞUNLUK KAPIKULE'DE GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin en büyük kara ve demir yolu sınır kapısı olan Kapıkule, 220 bin 16 yolcu, 72 bin 384 araç giriş-çıkışıyla bu dönemde yoğunluğun en fazla yaşandığı gümrük noktası oldu.

Kapıkule'den tatil döneminde 108 bin 958 yolcu, 37 bin 446 araç girişi, 111 bin 58 yolcu, 34 bin 938 araç çıkışı gerçekleşti. Yolcu yoğunluğu bakımından Kapıkule Gümrük Kapısı'nı 90 bin 868 yolcu girişi, 92 bin 462 yolcu çıkışıyla Sarp Sınır Kapısı izledi.

HAVA VE DENİZ LİMANLARI

Tatil boyunca havalimanlarından 2 milyon 904 bin 137, deniz limanlarından ise 130 bin 893 yolcu giriş-çıkışı oldu.

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü bölgesine bayram tatili sürecinde 4 bin 540 uçak inerken, 757 bin 928 yolcu girişi oldu. Söz konusu dönemde 4 bin 512 uçak kalktı, 743 bin 74 yolcu çıkışı gerçekleşti.

En yoğun ikinci havalimanı 547 bin 899 yolcu giriş-çıkışı ve 3 bin 437 uçak iniş-kalkışı ile Antalya oldu.

Öte yandan Çeşme Limanı, 42 bin 724 yolcu giriş-çıkışı ile bayram sürecinde yoğunluğun en fazla yaşandığı liman olarak kayıtlara geçti.

TATİLDE YAKLAŞIK 59 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA YAKALANDI

Bayram tatili süresince toplam 37 olayda 58 milyon 676 bin lira değerinde kaçak eşya gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirildi.

Bu dönemde 18,4 milyon lira değerinde uyuşturucu maddeye el konuldu, 14 milyon lira değerinde de kozmetik malzemesi, oyuncak ve saat gibi çeşitli eşya yakalaması gerçekleştirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, teknolojiden de yararlanarak kaçakçılıkla mücadelede çeşitli yöntemler geliştirdi.

AR-GE çalışmaları sonucu "VÖY", "İBS", "MUHAFIZ" gibi programlarla riskli eşyalar ülkeye gelmeden tespit edilirken, bu durum gümrük kapılarında işlem hacmini ve hızını artırdı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen yerli ve milli Yarı Sabit Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri'nin (MİLTAR) işlem hacmi yoğun gümrük sahalarına kurulumları tamamlandı, böylece gümrük işlemleri hız kazandı.

Yeni bagaj tarama sistemlerinin gümrük kapılarında kullanılmasıyla ülkeye giriş-çıkışların daha hızlı ve konforlu gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.