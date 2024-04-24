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Haberler Ekonomi “Altındaki düşüşü alım fırsatı olarak görmeliyiz”

“Altındaki düşüşü alım fırsatı olarak görmeliyiz”

HABER MERKEZİ
“Altındaki düşüşü alım fırsatı olarak görmeliyiz”
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş hakkında önemli demeçler verdi. Memiş, "Son bir haftadır yatırımcılara düşüş konusunda 'Kar satışları olacaktır, acele etmeyin' diye uyarılarım oldu. Ons altın 2300 dolar altına sarkabilir. Gram altın yatırımcısı da ons altını takip etmeli. Bu beklentim hala devam ediyor. 1-2 hafta kısa vadeli bir geri çekilme ve teknik olarak bir düzeltme devam edecektir. Ama bu geri çekilmeler kısa vadede kalacaktır. O yüzden altın yatırımcısı bu 2 haftayı iyi değerlendirmeli ve bu geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli. Ons ne zamanki 2300 dolar altına sarkarsa gram altında 2500 TL seviyesi görürüz. Buralar alım yeridir. Uzun vadede de yukarı yönlü hareketler görülecektir" diye konuştu.
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