Gençleri tarım sektörüne yöneltecek önemli proje

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının 35 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkması için gençleri tarım sektörüne kazandırmak isteyen Ege Bölgesi'nin bitkisel ürün ihracat lideri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği" projesinin ikinci ayağını başlattı. Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi'nde; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ATMOSFER TTO ve TARGEV güç birliğine gidiyor. Eğitim programına 82 genç katılıyor. Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, tarımsal üretimi artıracak ve gıda güvenliğini maksimum seviyeye çıkaracak projelere odaklanmaya devam edeceklerini dile getirdi.