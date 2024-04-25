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Haberler Ekonomi Aile Bakanlığı’ndan çocuk zirvesi

Aile Bakanlığı’ndan çocuk zirvesi

HABER MERKEZİ
Aile Bakanlığı’ndan çocuk zirvesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla ilk kez Çocuk Zirvesi düzenleyecek. İlk kez yapılacak olan Çocuk Zirvesi'nin gelenekselleşmesi hedeflenirken bu yılki teması "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" olarak belirlendi. Zirvede, çocuklarla ilgili yürütülen güncel çalışmalar ve gelişen teknoloji ile dijitalleşen uygulamalar arasında çocukluk kavramı yeniden tartışmaya açılacak. Aynı zamanda geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulmasına zemin hazırlanacak. Çocuk konusunda uzmanların, akademisyenlerin, çocuk politikalarının üretilmesinde rol oynayan kişilerin katılacağı Zirvenin çıktıları raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak.
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