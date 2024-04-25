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Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

OSMAN AKÇA
Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek
Muğla'da yer alan Akköprü Hidroelektrik Santrali'nin (HES) "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Muğla'da yer alan Akköprü HES, "işletme hakkının verilmesi", santral tarafından kullanılan taşınmazlar ise "işletme hakkının verilmesi" ve "kullanım izninin devri" yöntemleriyle özelleştirilecek. İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 75 bin lira, geçici teminat tutarı ise 100 milyon lira olarak belirlendi. İhale için 30 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.
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