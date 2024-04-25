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Haberler Ekonomi Amazon’a 10 milyon euro ceza kesildi

Amazon’a 10 milyon euro ceza kesildi

HABER MERKEZİ
Amazon’a 10 milyon euro ceza kesildi
İtalyan Rekabet Kurumu, ABD merkezli çevrim içi satış platformu Amazon'a adil olmayan ticari uygulamaları gerekçe göstererek 10 milyon Euro ceza verdi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Amazon'un İtalya'daki internet sitesi üzerinde birçok ürün için satın alma seçeneğinin "tek seferlik" yerine otomatik olarak "yinelenen periyodik satın alma"ya ayarlandığına dikkat çekilerek, bunun da tüketici tercihlerini önemli ölçüde kısıtladığı ve tüketiciyi gerçekten ihtiyacı olmasa da o ürünü almaya teşvik ettiği belirtildi. Kurumun, bu nedenle Amazon'a ceza verdiği bildirildi.
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