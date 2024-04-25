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Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Büyüme hedefimiz aralıksız sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Büyüme hedefimiz aralıksız sürüyor

HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Büyüme hedefimiz aralıksız sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, yatırım, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla Türkiye'yi büyütme hedefleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, "Ülkemizde yenilenebilir enerji alanında oldukça önemli yatırımları bulunan CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim ve heyeti ile görüştük. Üretimlerimizin yüzde 90'ından fazlasını ihracat olarak gerçekleştiren heyet ile yapılacak yatırımları, ihracatın arttırılması konularını görüşerek yenilenebilir enerji alanlarındaki vizyonumuzu paylaştık" dedi.
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