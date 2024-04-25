Elektrikli araç satışları 8 kattan fazla arttı

Türkiye'de toplam elektrikli araç satışları 2023'te önceki yıla göre 8 kattan fazla artarak 68 bin 700'e yükseldi. Bunun 7 binini bataryalı elektrikli araçlar (BEV), 540'ını plug-in hibrit araçlar (PHEV) oluşturdu. Elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payı ise geçen yıl yüzde 10'a ulaştı. Bu oran 2022'de yüzde 1,1 olmuştu. IEA verilerine göre, Türkiye'de 2014'te elektrikli araç satışı bulunmazken, 2015'te 110 PHEV satıldı. Bunu 2016'daki 44, 2017'deki 77, 2018'deki 190 ve 2019'daki 230 BEV satışı izledi.