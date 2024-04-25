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Haberler Ekonomi Expo 2023 Doha’da Türkiye’ye ödül

Expo 2023 Doha’da Türkiye’ye ödül

HABER MERKEZİ
Expo 2023 Doha’da Türkiye’ye ödül
TÜRKİYE'NİN Katar'da düzenlenen Expo 2023 Doha etkinliğinde açtığı pavilyon, en çok ziyaret edilen stantlardan biri olmasının yanında "Bahçecilikte Mükemmellik ve İnovasyona İlişkin En İyi Örnek Pavilyon" içeriğinde uluslararası büyük ödüle layık görüldü. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Expo 2023 Doha etkinliği, 80 katılımcı ülke ve "Yeşil Bir Çöl, Daha İyi Bir Çevre" temasıyla gerçekleştirildi. Mimari tasarımıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gören Türkiye pavilyonuna törende, "Bahçecilikte Mükemmellik ve İnovasyona İlişkin En İyi Örnek Pavilyon" içeriğinde AIPH Uluslararası Büyük Ödülü verildi. Türkiye'nin ödül kazanan pavilyonunda, "Bahçeciliğin anavatanı" mottosuyla ülkenin 7 bölgesinden bahçecilik ve tarım ürünleri tanıtıldı.
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