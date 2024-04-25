Gözler Merkez Bankası’nda

Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesine yükseltmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanıyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. Yabancı uzmanlar, PPK toplantısında politika faizini sabit bırakacağını tahmin ederken, bankanın politikaları ve cari işlemlerde öngörülen iyileşmeyle liranın ileriki aylarda cazibesinin artabileceğini söyledi. Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, "Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren mart ayındaki beklenmedik faiz artırımının ardından bu faiz artışının liraya olumlu etkisini göz önünde bulundurursak TCMB kararın bundan sonra Türk ekonomisine nasıl yansıdığını görmek isteyebilir" dedi.