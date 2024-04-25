‘İhracatta olumlu neticeler alacağız’

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, vize sıkıntısı yaşadıklarını söyleyerek, tır şoförlerinin ve ihracatçılarının vize alamamasının, ihracatta ciddi düşüşlere neden olabileceğini açıkladı. 2024 yılına, dünyadaki daralmadan ve çevrede yaşanan olumsuz savaş ortamından kaynaklı düşüşle başladıklarını bildiren Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Son 1 aydır ciddi bir ivme yakalamış durumdayız, yavaş yavaş bu eksiği kapatıyoruz. Genel ihracatımıza baktığımızda; Şubat ayındaki ciddi düşüşler karşılığında, şu an yüzde 4 seviyesinin altına düşüş anlamında gelmiş durumdayız. Bu bizler için çok sevindirici. 2023 yılını 2 milyar 674 milyon dolar gibi bir rakamla kapatmıştık. Bu sene hedefimiz 2 milyar 850 milyon dolar. Daha fazla çabalayarak olumlu neticeler almayı hedefliyoruz."