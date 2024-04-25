  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘İhracatta olumlu neticeler alacağız’

‘İhracatta olumlu neticeler alacağız’

HABER MERKEZİ
‘İhracatta olumlu neticeler alacağız’
BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, vize sıkıntısı yaşadıklarını söyleyerek, tır şoförlerinin ve ihracatçılarının vize alamamasının, ihracatta ciddi düşüşlere neden olabileceğini açıkladı. 2024 yılına, dünyadaki daralmadan ve çevrede yaşanan olumsuz savaş ortamından kaynaklı düşüşle başladıklarını bildiren Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Son 1 aydır ciddi bir ivme yakalamış durumdayız, yavaş yavaş bu eksiği kapatıyoruz. Genel ihracatımıza baktığımızda; Şubat ayındaki ciddi düşüşler karşılığında, şu an yüzde 4 seviyesinin altına düşüş anlamında gelmiş durumdayız. Bu bizler için çok sevindirici. 2023 yılını 2 milyar 674 milyon dolar gibi bir rakamla kapatmıştık. Bu sene hedefimiz 2 milyar 850 milyon dolar. Daha fazla çabalayarak olumlu neticeler almayı hedefliyoruz."
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA