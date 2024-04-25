Kreatif Ekonomi Zirvesi temsilcileri buluşturacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, ilk defa yapılacak Kreatif Ekonomi Zirvesi'nin gençlerden kamu ve özel sektör temsilcilerine kadar öne çıkan isimleri bir araya getireceğini bildirdi. TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilecek iki günlük programda, kreatif endüstrilerin ekonomik etkileri ve Türkiye'nin bu alandaki hakim rolü gibi güncel konular ele alınacak. TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, "Gençlerden kamu ve özel sektör temsilcilerine, akademisyenlerden araştırma şirketi yetkililerine kadar bu alanda öne çıkan isimlerin yer alacağı zirve bu boyutuyla dünyada da yapılmıyor" dedi. Etkinliğe günlük 1500 kişinin fiziki katılımını beklediklerini söyleyen Kavame, bu sayının çevrimiçi canlı yayınların da katkısıyla program sonunda 20 bine ulaşmasını öngördüklerini ifade etti.