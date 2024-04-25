Küresel piyasalarda umutlar canlandı

EKONOMİK aktiviteye ilişkin farklı göstergeler küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelik umutlar arttı.Yurt içinde finansal piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde ABD teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş ve ABD PMI verilerinin Fed faiz indirimleri konusunda umutları canlandırması Asya hisse senedi piyasalarını olumlu etkiledi. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1,7 ile son bir ayın en güçlü günlük yükselişini yaşadı. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de yükselişte. Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına dair veriler ve ABD Senatosu'nun İran'a yeni yaptırımları içeren bir yasayı geçirmesine ilişkin gelişmeleri izlemesiyle gücünü korudu.