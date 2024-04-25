Stopajda kritik karar

"Liralaşma stratejisi" kapsamında Türk Lirası mevduatlara uygulanan düşük gelir vergisi stopajına ilişkin süre 30 Nisan 2024 tarihinde son bulacak. Bu tarihe kadar olan mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan daha uzun vadelerse

ise stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. Değişiklik yapılmaması halinde stopaj oranları tüm vadelerde yüzde 15'e yükselmesi bekleniyor.

VADE YENİLEMENİZ GEREKİYOR

Ancak Türk Lirası'na olan güven ve liralaşma stratejisi nedeniyle gelir vergisi stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam etmesi beklentisi piyasada hakim durumda. 6 aya kadar TL vadeli mevduatta yüzde 5 gelir vergisi stopajından yararlanmak istiyorsanız 30 Nisan 2024 tarihinden önce paranın vadesinin yenilenmesi gerekiyor. Böylece anaparadan elde edilecek faiz gelirinden 10 puan daha fazla getiri sağlanmış oluyor. Enflasyonun yüzde 35-40 civarına düşüp mevduat faizinin yüzdeYapılacak düzenlemeyle stopaj oranlarının avantajını sürdürmesi bekleniyor. 70 civarında gerçekleşmesiyle birlikte ekonomide toparlanmanın ve fiyat istikrarının kontrol altına alınması beklentisi piyasalarda hakim görüş olarak benimseniyor.