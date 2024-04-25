Tarımda drone kullanımı artıyor

İnsanlık tarih boyunca teknik gelişmeler üretim alanlarında yer buldukça verimlilik de artmıştır. Gittikçe artan nüfusun tarımsal ihtiyaçlarını karşılamak için tarımda da üretim tekniklerindeki geliştirmeler ve makineleşme giderek artmaktadır. Özellikle son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler tarımda kullanım alanı buluyor. Ticari alanda kullanım alanı giderek gelişen drone'lar da tarımda özellikle gübre uygulamasında ve ilaçlamada kendisine daha fazla yer bulmaya başladı. Çiftçiler güncel ekonomik koşullardan dolayı zor zamanlar geçirirken maliyetlerin düşürülmesi ve verimlilik çiftçiler için en önemli konular haline geldi. Özellikle üretim alan küçük olan çiftçilerin yaşadığı sıkıntıların başında girdi maliyetlerinin yüksekliği geliyor.

MALİYET AVANTAJI

Üretime ara verme noktasına gelen küçük arazi sahipleri maliyetlerini olabildiğinde azaltma yoluna giderek üretime devam edebiliyor. Aydın'da tarımın daha da gelişmesi için birçok proje yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi de küçük üretim alanı olan çiftçileri teknolojik yeniliklerle destekliyor. 20 dönümün altında ekili tarlası olan çiftçiler için hayata geçirilen drone ile yapılan ücretsiz gübre uygulamasıyla çiftçilere maliyet avantajı sağlanıyor. Gübre uygulaması yukarıdan yapıldığı için üründe traktörle yapılan uygulama gibi hasar meydana gelmezken uygulama da ücretsiz olduğundan dolayı çiftçiler daha fazla kazanıyor. Tüketicilerin de uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için üretimin devam etmesi hayati bir konu haline gelirken, Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması başka kurumlara da örnek teşkil ediyor.