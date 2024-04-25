Yerli dijital cüzdan Azerbaycan’a açılacak

Finansal hizmetlerin dijitalleşmesiyle birlikte nakit toplumu geride kalarak yerini, dijital ödeme sistemlerine bırakıyor. İzmir merkezli dijital cüzdan pazaryeri Fely, yurt dışındaki faaliyetlerine Azerbaycan ile başlayacağını duyurdu. Fely Kurucu Ortağı Serkan İçer, konuya dair şunları söyledi: "Büyük bir ivme kaydederek Azerbaycan operasyonlarına başlama kararı aldık. Hem yeni özelliklerimiz hem de Azerbaycan açılımımız ile nakit ve kredi kartını birçok alanda oyundan çıkartıp, nakitsiz toplum yaratmak için üst seviye geliştirmeler yapacağımıza inanıyoruz." Kasım ayından beri 25 binden fazla kullanıcının etkinlik ve festivallerde sıra beklemeden, güvenle ödeme yapmasına aracılık ettiklerini belirten İçer, şöyle devam etti: "İlk adımda operasyonlarımıza 50'den fazla restoran ve kafeyle başlayacağız. Kısa zamanda bu sayıyı artırarak nice başarılara imza atacağımızı biliyoruz."