Yerli turistler seyahate 229,7 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu, hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayarak, yerli turistlerin seyahat harcamalarının 229,7 milyar lira olduğunu belirtti. Buna göre, geçen yılın son çeyreğinden itibaren yurt içinde ikamet eden 9 milyon 616 bin kişi seyahate çıktı.

DAĞILIM ORANLARI

Seyahate çıkanların geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32 artarak 11 milyon 509 bine yükseldi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 77 milyon 472 bin geceleme yaptı. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 45 milyar 734 milyon 935 bin liraya yükseldi. Bu harcamaların yüzde 93'ünü 42 milyar 526 milyon 11 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 3 milyar 208 milyon 924 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 3 bin 974 lira oldu. Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları, yıllık bazda yüzde 101 artarak 229 milyar 795 milyon 451 bin lira olarak kayıtlara geçti. Dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya yüzde 30,2 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 30 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 11,6 ile konaklama harcamalarının sahip olduğu görüldü.

YAKINLARA ZİYARET

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise yüzde 58,3 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 33,1 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 3,7 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler izledi. Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 619 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 746 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 941 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.