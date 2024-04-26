BES’te kısmen ödeme uygulamasında başvuru şartları

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında sistemde biriken tutarın yüzde 50'sini alma imkanı sağlayan kısmen ödeme uygulamasında başvuru şartları netleşti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan genelgeye göre uygulama 1 Temmuz'da devreye girecek. Katılımcılar, birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabilir, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilir. Kısmen ödeme başvurusunun sonucu, talep formunun ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilecek. Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilir. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz. İlk başvuru sistemdeki 5. yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir. Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için sadece bir başvuru hakkı tanınır. Kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde de kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılır ve ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından düşülecek.