İlanı görenler satılık zannetti! Villanın 107 günlük kirası 3 milyon TL

İzmir'de yaz sezonunun açıldığı 15 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar olan bir dönemde emlak sitesinde yer alan kiralık bir villa fiyatı dudak uçuklattı. 107 günü kapsayan dönemde Çeşme'de kiralanan evin fiyatı 3 milyon 400 bin TL olarak açıklandı. Çeşme Yarımadası'ndaki Ayayorgi ve Dalyan arasında bulunan tripleks dairenin fiyatını görenler satılık fiyatı zannetti.

Günlük kirası 31 bin 775 TL olan Ayayorgi ve Dalyan arasındaki tripleks dairenin aylık kirasını görenler şaşkınlık yaşadı.

Günlük kira fiyatının 31 bin 775 TL olan ev için, "Kral dairesinde otursam daha ucuza gelir hem de yemeğim de var" yorumları yapıldı. Ev için emlakçı komisyonu belirtilmezken, depozitosu ise 350 bin TL. Açıklamalarında evin 'tasarım harikası' olduğu belirtilirken evin daha çok dizi stüdyosu olarak kullanılacağı tahmin ediliyor.İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da artan fiyatlarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Güleroğlu, "Bu dönemde sadece Çeşme'de değil, Urla, Foça, Aliağa gibi sayfiye yerlerinde fiyat artışını görebilirsiniz. Bu evler turizm firmaları ile pazarlanmaya başlıyor. Fiyatların bu sene ne olacağını göreceğiz" dedi.