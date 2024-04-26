KOBİ’lerin yüzde 65’i sigortasız

Sigorta sektörünün temsilcileri bir araya geldi. İzmir'de yapılan toplantıda sanayi tesislerinde sigortalılık oranının yüzde 95'lerin üzerinde olmasına rağmen KOBİ'lerin yüzde 65'inin sigortasız olduğuna dikkat çekildi. Sektörün temsilcileri, bir kısım KOBİ'nin sigorta farkındalığı olmadığını, bir kısmının ise gerekli önlemleri almadığı için sigorta bulamadığını söyledi. İklim değişikliği nedeniyle Ege Bölgesi'nin son 10 yılda tarihinde görmediği olayları yaşadığına dikkat çekilirken, işletmeler açısından işgücü kaybı, kar kaybı, gelir kaybı, piyasa kaybı gibi yeni yeni risklerin ortaya çıktığı belirtildi.

ÖNCELİKLİ KONU OLMALI

Bir hasar olduğunda herkesin çareyi sigortada aradığını, doğru sigorta yapılırsa karşılığının alınacağını, eksik sigorta yapılması durumunda ise sigorta şirketinin ödeme yapmayacağına dikkat çekilen toplantıda şu ifadelere yer verildi: "Son iki yıldır maliyetler arttığı için sanayiciler tarafından sigorta son sıralara atılıyor. Öncelikli konu olması lazım. Doğrusu; bütün sigortaları yılın belirli dönemine toplamak, sigorta şirketi ile mutabakatlı sigorta yapmak, bunu da enflasyona veya döviz kuruna bağlayarak, eksik sigortaya mahal vermemek. Mesela, riskli sektörler sigorta bulamıyor deniyor. Demek ki sigorta şirketinin istemiş olduğu önlemleri yerine getirirsen poliçe bulabiliyorsun. Ben hiçbir önlem almayayım, sigorta yaptırayım dersen, sigorta şirketinin canı yanacak, sonuçta senin de canın yanacak."